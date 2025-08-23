«كهرباء دبي» توظف الأدوات الرقمية لرفع كفاءة الاستهلاك خلال الصيف

توظف هيئة كهرباء ومياه دبي مبادئ علم السلوكيات لتصميم خدمات رقمية تسهم في تمكين المتعاملين من اتخاذ قرارات مدروسة، استناداً إلى بيانات فورية، ومقارنات اجتماعية، بما يحفز المتعاملين على إحداث تغييرات إيجابية في عاداتهم اليومية ويعزز كفاءة استهلاك منازلهم.

وترسل الهيئة إشعارات للمتعاملين ونصائح مصممة خصيصاً لكل متعامل لتحفيزهم على الحد من الهدر والإسراف، وتشجيعهم على إدارة استهلاكهم بكفاءة وتقييم الآثار الإيجابية التي حققوها نتيجة رفع كفاءة الاستهلاك.

وضمن حملتها التوعوية «استكشف آفاقاً أوسع من الخيارات الذكيّة هذا الصيف»، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لتمكين المتعاملين من إدارة استهلاكهم، من خلال حلول رقمية مبتكرة ونصائح مخصصة لكل متعامل على حدة.

لا سيما خلال فترة الصيف، لمساعدتهم على تحسين كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وخفض البصمة الكربونية. ولمساعدة المتعاملين على ترجمة هذه الجهود إلى ممارسات على المدى الطويل، توفر الهيئة مجموعة من الأدوات ومنها:

مبادرة «الحياة الذكية» التي توفر للمتعاملين إمكانية متابعة فواتيرهم وشرائح التعرفة، ومراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه على نحو يومي وأسبوعي وشهري، عبر لوحة بيانات تفاعلية متوفرة على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني.

ويوفر برنامج «نهجي المستدام» للمتعاملين إمكانية مقارنة استهلاكهم مع منازل مشابهة ذات كفاءة عالية ضمن منطقتهم، مما يسهم في تحفيزهم على تبني أنماط حياة أكثر استدامة. ويشتمل البرنامج على عدة خواص رئيسية، تعتمد على أحدث التقنيات، ومن أبرز هذه الخواص:

لوحة التحكّم «المقارنة مع المنازل المماثلة» لمقارنة استهلاك الكهرباء والمياه مع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية؛ ملف أنماط الاستهلاك الذي يتيح للمتعامل تحديث بياناته للحصول على مقارنات أكثر دقة؛ نصائح وخطة لمساعدة المتعاملين على اتخاذ خطوات إيجابية لرفع كفاءة الاستهلاك؛ والتقرير الشهري حول مقدار استهلاك الكهرباء والمياه.

وتمكّن أداة تقييم الاستهلاك المتعاملين في القطاع السكني من تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه بطريقة مبسّطة وفعالة. وتعتمد الأداة على استبيان ذكي يسجّل فيه المتعامل معلومات مفصّلة حول سكنه وعدد الأفراد والأجهزة المستخدمة، ليحصل فوراً على تقرير تفصيلي يتضمن تحليلاً لأنماط الاستهلاك ونصائح مخصّصة تساعده على تحسين الكفاءة وتقليل الهدر.

وتسهم الأداة في تعزيز وعي المتعاملين بأنماط استهلاكهم، وتمكّنهم من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة، ما يدعم جهود الهيئة في بناء مجتمع أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.