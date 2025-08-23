تعاون بين «دفاع مدني دبي» و«دبي الصحية»

زار وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، «دبي الصحية»، حيث اطلع على تجربتها الرائدة كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، وبحث سبل التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وخلال الزيارة، جرى استعراض أبرز الخطط والمبادرات المستقبلية لـ«دبي الصحية»، الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في خدمات الرعاية الصحية.

ترأس الوفد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي وضم كلاً من اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام، والمقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، مساعد القائد العام للخدمات الذكية.

واستقبل الوفد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، كما حضر اللقاء عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في «دبي الصحية»، والدكتور عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لمستشفى دبي، والدكتور منصور نظري، رئيس طب التخدير في «دبي الصحية».

وقام الوفد خلال زيارته بجولة ميدانية في «مركز العمليات الصحية»، الذي يعد حجر الأساس في إدارة شؤون المرضى وتتبع مسار رحلتهم العلاجية منذ لحظة دخولهم وحتى اكتمال العلاج.

كما شملت الجولة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف لـ«دبي الصحية، و«مركز الابتكار والتكنولوجيا»، ومؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، إضافة إلى «البنك الحيوي» الذي يضم أحدث التقنيات في حفظ العينات الوراثية ويدعم البحوث الطبية.

وأشاد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي بجهود «دبي الصحية» في الارتقاء بصحة الإنسان، عبر تبنيها أحدث المعايير العالمية واعتمادها أفضل الممارسات الطبية، بما يجسد حرصها على تطوير منظومة طبية تواكب تطلعات المجتمع.

وقال: «ما حققته «دبي الصحية» من نجاحات يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ونؤكد في القيادة العامة للدفاع المدني التزامنا بدعم هذه المنظومة من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في كافة مرافقها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات».

من جانبه، أعرب الدكتور عامر شريف عن اعتزازه بزيارة وفد القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، مؤكداً أنها تجسد التعاون البناء بين «دبي الصحية» والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل في مجالات السلامة، بما يوفر بيئة عمل مناسبة للكوادر الطبية، ويدعم جهود الارتقاء بتجربة المريض، بما يتماشى مع عهد «دبي الصحية»، «المريض أولاً».