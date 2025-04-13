اجتماع لتقييم أداء الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي

ترأس اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعميد سلطان العويس، مدير مركز شرطة القصيص رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والرقابة، وعدد من مديري مراكز الشرطة، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور وعدد من الضباط.

وأكد اللواء خليل المنصوري، خلال الاجتماع الدور الرئيس الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور في ضبط الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرقات، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في خفض معدلات الحوادث، ومؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان، مشيداً في الوقت ذاته بجهود التوعية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والشركاء من الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

واستمع اللواء خليل المنصوري والحضور في بداية الاجتماع إلى شرح قدمه العميد جمعة بن سويدان، حول إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها مقارنة بمعدلات عدد السكان في الربع الأول من العام الجاري.