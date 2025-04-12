مدير التنقل الذاتي في «أوبر» لـ«البيان»: إطلاق المركبات ذاتية القيادة تجارياً في دبي 2026

أعرب محمد جردانة، مدير عام قسم التنقل الذاتي في أوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادة الشركة بالعمل مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دبي لتوفير المركبات ذاتية القيادة (AVs) إلى منصة أوبر، حيث من المقرر أن تبدأ العمليات في دبي في وقت لاحق من هذا العام، لتوفير تجربة تنقّل موثوقة ومواكبة للمستقبل بالتعاون مع الشريك التقني WeRide، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو المدن الذكية وأنظمة النقل المستقبلية.

وتمثّل المركبات ذاتية القيادة على منصة أوبر مستقبل التنقل الكهربائي والمشترك والذاتي، وتوفر تجارب سفر سلسة للركّاب. وبالانسجام مع استراتيجية دبي للتنقل الذاتي، تُسهم هذه المركبات في بناء منظومة نقل أذكى وأكثر استدامة.

وقال جردانة في تصريحات لـ«البيان»: «تبقى السلامة أولوية قصوى في أوبر. لهذا السبب، نقوم بمراجعة معايير السلامة الخاصة بشركائنا وفقًا لإرشادات أوبر قبل تشغيلهم على المنصة. وسيتواجد في المرحلة الأولى من الإطلاق، مشغل أمان في كل مركبة ذاتية القيادة لتجربة آمنة وموثوقة للركاب والمشاة، مما يمهد الطريق لإطلاق خدمة تجارية بالكامل بدون سائق في وقت لاحق من عام 2026، وسيبدأ إطلاق المركبات ذاتية القيادة في دبي في مناطق محددة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، لضمان الأداء الأمثل وتجربة ركوب سلسة، ونلتزم بتحقيق أعلى معايير السلامة والموثوقية مع تطور هذه التقنية».

وأكد مدير عام قسم التنقل الذاتي في أوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المركبات ذاتية القيادة تستخدم مجموعة من الحساسات مثل الرادارات والكاميرات والليدار لجمع معلومات عن البيئة المحيطة بها، ثم تقوم البرمجيات بتحليل هذه البيانات لرسم خريطة ومسار آمن. كما تساعد الخوارزميات في اتباع قواعد المرور وتفادي العقبات، وترسل الأوامر إلى أنظمة المركبة للتحكم في السرعة والتوجيه والكبح، مشيراً إلى أنه سيتواجد في المرحلة الأولى من الإطلاق، مشغل أمان في كل مركبة ذاتية القيادة لضمان تجربة آمنة وموثوقة للركاب والمشاة، مما يمهد الطريق لإطلاق خدمة تجارية بالكامل بدون سائق في وقت لاحق من عام 2026. كما أن دعم أوبر متوفر على مدار الساعة لمساعدة الركاب عند الحاجة.

وعن مستقبل النقل وكيف ستؤثر المركبات ذاتية القيادة على دولة الإمارات والعالم، قال محمد جردانة: «نؤمن بأن مستقبل النقل الحضري سيكون متعدد الوسائل ومشتركًا وكهربائيًا وأكثر اعتمادًا على المركبات ذاتية القيادة. ونحن متحمسون للتقدم الملحوظ في المنطقة، وملتزمون بأن نكون شريكًا رئيسيًا في تسريع هذا التحول، فعلى سبيل المثال، تسعى استراتيجية دبي للتنقل الذاتي إلى تحويل 25٪ من إجمالي الرحلات في المدينة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030».

وأضاف: «على الصعيدين المحلي والعالمي، نؤمن بأن وسائل النقل التقليدية والمستقلة ستتعايش جنبًا إلى جنب، لتقديم منظومة نقل متوازنة. تخيّل عالمًا يستطيع فيه الراكب الانتقال من مركبة ذاتية إلى حافلة كهربائية أو المترو بكل سلاسة عبر تطبيق أوبر، «وتضع شراكات أوبر مع رواد التقنية مثل WeRide الأساس لتحقيق هذا المستقبل، وإنشاء مدن أكثر ذكاءً واستدامة وكفاءة».