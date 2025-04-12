تخريج الدفعة 5 من دبلوم «الابتكار والبحث والتطوير» في شرطة دبي

شهد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، حفل تخريج منتسبي الدفعة الخامسة من دبلوم «الابتكار والبحث والتطوير»، الذي ضم 22 منتسباً، بحضور العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، والعميد عبدالله حسن مفتاح، مدير إدارة الأداء والتحفيز الوظيفي في الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد إبراهيم بن سباع، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير.

وبارك اللواء الدكتور صالح مراد للمنتسبين تخرجهم، مؤكداً أن هذا البرنامج الذي تقدمه شرطة دبي يمثل خطوة استراتيجية لتمكين الكوادر الأمنية من أدوات المستقبل، ودفعهم نحو الخروج بأفكار ومشاريع رائدة تسهم في تعزيز مكانة دبي مدينة ذكية وآمنة.

وأضاف: «تتبنى حكومة دبي رؤية طموحة لتحقيق الريادة العالمية عبر تحويل التحديات إلى فرص، وتمكين المؤسسات من تبني ثقافة الابتكار.

وفي قطاع الأمن، لم تعد المهام التقليدية كافية لمواكبة تعقيدات العصر الرقمي، ما يتطلب تطوير حلول ذكية تعتمد على نظم الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتخطيط الاستباقي.

وهنا، يلعب الدبلوم دوراً محورياً في بناء جيل من الضباط والموظفين القادرين على دمج الأمن مع الابتكار».

من جانبه، أكد العميد منصور القرقاوي أن الدبلوم الذي استمر ما يقرب من 7 أشهر، حقق مستهدفاته بالخروج بمشاريع ابتكارية وأخرى بحثية، إلى جانب تعزيز مهارات المنتسبين وإكسابهم منهجيات البحث العلمي التطبيقي، وتبني حلول ابتكارية تواجه التحديات الحالية وتستشرف المستقبلي منها، الأمر الذي يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في الابتكار في القدرات، وتعزيز المدينة الآمنة والمرنة.

وقال العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع إن هذا الدبلوم يعزز قدرات المنتسبين في مجالات الابتكار المؤسسي والبحث والتطوير، فضلاً عن تقديم أساليب وطرق مبتكرة يمكن تطبيقها في العمل الشرطي بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات الأمنية، كما أنه رسالة واضحة بأن الابتكار لم يعد خياراً، بل ضرورة لضمان استمرارية التميز في عالم يتغير بسرعة.

وأشار إلى أن الدبلوم منذ انطلاقته عام 2020، خرّج 139 منتسباً، بمن فيهم خريجو هذه الدفعة، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لشرطة دبي في استثمار وتطوير الكوادر البشرية لديها، وتوجيهها نحو تحقيق التميز المؤسسي في المجالات الأمنية.