بعد 35 عاماً من رحلة العطاء.. محاكم دبي تكرّم القاضي عمر عتيق المري

نظمت محاكم دبي فعالية خاصة لتكريم القاضي عمر عتيق المري، النائب السابق لمدير محاكم دبي، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء التي امتدت لأكثر من 35 عاماً في خدمة العدالة وتطوير المنظومة القضائية في دبي.

حضر الفعالية المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والمستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد لإمارة دبي، والقاضي عمر جمعة المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي لإمارة دبي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي الدكتور عبدالرحمن جمعة محمد شرف، مساعد الأمين العام، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.

وفي كلمته خلال الفعالية، عبّر الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عن تقديره العميق للقاضي عمر عتيق المري، قائلاً: «القاضي عمر عتيق المري كان دوماً مثالاً يحتذى به في التفاني والعطاء، ولقد كانت إسهاماته محورية في تحسين وتطوير سير العمل القضائي في دبي».