ضابطة في خفر السواحل الأرجنتيني: دبي أسست منظومة شرطية متطورة وشاملة

أشادت النقيب لورا نويليا سانشيز، المُدرّسة في أكاديمية خفر السواحل الأرجنتينية، بمستويات الأمن والأمان العالية التي تنعم بها إمارة دبي، مضيفة أن القيادة العامة لشرطة دبي «برعت بلا شك» في بناء منظومة شرطية متطورة وشاملة مدعومة بأحدث التقنيات الخدمية والأمنية.

وكشفت سانشيز المشاركة في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، أن تجربتها في دبي غيّرت نظرتها إلى مستقبل العمل الأمني قائلة: «أشعر أنني جزء من حدث استثنائي لا يقتصر على المحاضرات والورش، بل تجربة كاملة أبصرت فيها على مستوى جديد من الابتكار والتعاون الشرطي والأمني العالمي».