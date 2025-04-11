مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي يستعرض المستجدات الإدارية

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي وعدد من الضباط.

واستعرض الاجتماع القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية وآخر المستجدات الإدارية.

وأكد المنصوري ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بهدف توفير خدمات مميزة مستدامة للجمهور والنظر لمختلف الملاحظات، وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الأنظمة واللوائح، حفاظاً على حقوق أفراد المجتمع وسمعة شرطة دبي.