100 % تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً» لـ«كهرباء دبي»

تسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين الرقمية «IDCXS:2022» من وفد المعهد البريطاني للمعايير «BSI»، وذلك بحضور النواب التنفيذيين للرئيس وعدد من مسؤولي الهيئة.

وللعام الثالث على التوالي، حققت الهيئة تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً» بنسبة 100 % وفق متطلبات المواصفة، التي تم تطويرها من قبل المعهد الدولي لتجربة المتعاملين بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير.

وتعد الهيئة أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير هذه المواصفة العالمية، ما يعكس ريادتها في تقديم تجربة رقمية استثنائية للمتعاملين.

وتعقيباً على الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير: «نستلهم استراتيجيتنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن التميز رحلة مستمرة ومسؤولية جماعية تتطلب من الجميع تبني أفضل الممارسات وتحقيق الطموحات بروح الإبداع والابتكار.

ووفقاً لهذه الرؤية، أطلقنا العديد من المبادرات للارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية متكاملة لضمان تجربة سلسة ومتميزة لمتعاملينا. وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 99.5 % خلال عام 2024.

ويعكس تحقيق الهيئة لهذا التصنيف العالمي للعام الثالث على التوالي، التزامنا بمواصلة تبني الابتكار كركيزة أساسية للتحسين المستمر، وتقديم خدمات متطورة تعزز مكانة الهيئة كواحدة من أكثر المؤسسات تميزاً في إسعاد المتعاملين وجميع المعنيين».

ريادة

من جانبه أكد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، أن الهيئة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة تعزز تميزها، ما جعلها مرجعاً عالمياً في تطبيق أعلى معايير التميز في جميع عملياتها التشغيلية.

بدوره أوضح المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، أن الهيئة تعمل على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات ذكية مدعومة بأحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ما يمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان وبكل سهولة.

جودة

وتعد شهادة «المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية IDCXS»، معياراً دولياً لتقييم جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات الكبرى، بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية.

وشملت عملية التقييم مراجعة شاملة للقنوات الرقمية للهيئة، وزيارات ميدانية لمراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين، إضافة إلى جولات افتراضية باستخدام أحدث التقنيات.