شراكة لتبادل البيانات بين «دبي للطيران المدني» و«شؤون الأجانب بدبي»

ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التكامل الحكومي وتقديم خدمات رقمية ذكية عالية الكفاءة، وقّعت هيئة دبي للطيران المدني اتفاقية شراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بهدف تبادل البيانات وتطوير آليات التنسيق والتكامل التقني بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة، بما يُعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويدعم مستهدفات التحول الرقمي.

وقد وقع اتفاقية الشراكة من جانب الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، فيما مثّل هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية هذه الشراكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال تبادل البيانات بشكل فعّال، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ورفع جودة حياة المتعاملين في إمارة دبي.

الربط الإلكتروني

وقال محمد عبدالله لنجاوي: «إن الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسار تعزيز البنية التحتية الرقمية لقطاع الطيران من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، بما يحقق بناء بيئة رقمية متكاملة تدعم كفاءة العمليات التشغيلية، وتواكب الطموحات المستقبلية للإمارة في مجالات الابتكار والتحول الذكي».

فيما قال الفريق محمد أحمد المري: «ننظر إلى هذه الشراكة كجزء من مشروع وطني أكبر يهدف إلى إعادة تعريف كفاءة العمل الحكومي من خلال الدمج السلس بين القطاعات الحيوية. إن تبادل البيانات ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لابتكار خدمات أكثر دقة وسرعة وأماناً، تُسهم في تعزيز ثقة المتعاملين.

ومن خلال هذا التعاون، نعمل على خلق نموذج متكامل يُحتذى به عالمياً في مجال التكامل الرقمي والحوكمة الذكية، بما يواكب طموحات قيادتنا الرشيدة، ويعزز مكانة الإمارات على خارطة الريادة العالمية».