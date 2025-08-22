1000 باحث عن عمل يستقطبهم «إثراء» للتوظيف

اختُتمت فعاليات النسخة التاسعة من معرض «إثراء» للتوظيف في إمارة دبي، الذي نظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وكليات التقنية العليا ومجموعة الفطيم.

شهد المعرض مشاركة 61 جهة حكومية، وبنوك عاملة في الدولة، وشركات للتأمين والصرافة والتمويل، وشهد إقبالاً لافتاً من الكوادر الوطنية الشابة.

حيث استقطب أكثر من 1000 باحث عن عمل، وأتاح للباحثين عن العمل فرصاً مباشرة للتوظيف، من خلال أكثر من 2000 مقابلة وظيفية فورية، إلى جانب المشاركة في ورش العمل المتخصصة في بناء المهارات، إضافة إلى الجناح المخصص للإرشاد المهني، الذي شهد تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمواطنات.

وجاء المعرض في نسخته التاسعة ضمن مبادرة «إثراء» الهادفة لدعم توطين القطاع المالي والمصرفي والتأميني، عبر توفير أكثر من 10000 وظيفة بحلول عام 2027، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وإشراكهم في تعزيز مسارات رسم المستقبل في هذه القطاعات الحيوية للاقتصاد، وتعزيز مكانة الشباب والاستثمار في طاقاتهم العملية، باعتبارهم العنصر الرئيس في التنمية المستدامة.

وأكد سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أن معرض «إثراء» يمثل محطة استراتيجية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى بناء رأس مال بشري وطني متخصص، قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، لا سيما في ظل التوجه نحو الرقمنة والابتكار.

منوهاً بحرص المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي على تطوير منظومة تدريب وتأهيل شاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية ورفع معدلات التوطين النوعي بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً.

من جانبه قال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا إن تمكين الشباب الإماراتي من الريادة في القطاعات الحيوية مثل القطاعات المالية والمصرفية يُعد جزءاً محورياً من رسالتنا.

ومن خلال مشاركتنا في مبادرات مثل معرض إثراء للتوظيف، نعزز دورنا في إعداد خريجين جاهزين للمستقبل، عبر التعليم التطبيقي والتعاون الاستراتيجي مع القطاع، وتسهم في دعم أهداف التوطين ورؤية دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية المستدامة. وشهد المعرض توقيع معهد الإمارات المالي مذكرات تفاهم مع كل من ومجموعة الفطيم و معهد روتشستر للتكنولوجيا.