شرطة دبي تدعم «ثلاجة الفريج» لترسيخ التكاتف المجتمعي

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، التي أطلقتها «فرجان دبي»، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وبالتعاون مع «سقيا الإمارات» و«بنك الإمارات للطعام».

وذلك دعماً للحملة الهادفة إلى توزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتعزيز سلامتهم في مواقع العمل.

وبحضور العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، شارك فريق شرطة دبي بتوزيع عبوات المياه والعصائر والمثلجات على العمال.

وتسهم المشاركة المتميزة للقيادة العامة لشرطة دبي في حملة «ثلاجة الفريج»، في دعم الزخم الكبير الذي تشهده الحملة، التي تستمر حتى الغد، وذلك انطلاقاً من رسالة القيادة العامة لشرطة دبي الداعمة للمبادرات المجتمعية المتميزة وأهدافها في تعزيز روح التكاتف والتضامن الإنساني التي تميّز المجتمع الإماراتي. وقال العميد علي خلفان المنصوري:

«حملة ثلاجة الفريج قدمت نموذجاً مبتكراً وملهماً يتجاوز مفاهيم العمل المجتمعي التقليدي، ويسرنا في القيادة العامة لشرطة دبي أن ندعم مستهدفات هذه الحملة ورسالتها النبيلة ونسهم مع الجميع في تحويل هذه الفكرة الإنسانية إلى منصة فاعلة للتعاون، وتقديم مثال ناجح للشراكة بين مختلف الجهات في سبيل الارتقاء بمختلف الجوانب المجتمعية.

حيث يحقق هذا التعاون تأثيراً ونتائج أكبر». وأضاف: إن مشاركة القيادة العامة في حملة «ثلاجة الفريج» جاءت إيماناً منها بالأهمية الاستراتيجية للتكاتف المجتمعي كمحرك للتنمية المتكاملة والمستدامة.

إضافة إلى أهمية هذه المبادرة في حشد مشاركة المجتمع بأفراده ومؤسساته لترسيخ قيم التراحم والترابط وتوحيد الجهود لدعم الفئات الأكثر حاجة، وخصوصاً فئة العمال الذين يقومون بجهود متميزة في مختلف مواقعهم ويحتاجون إلى الدعم والمساندة من الجميع خلال أشهر الصيف بإيصال المياه والمشروبات الباردة والمثلجات إليهم. بدورها قالت علياء الشملان، مديرة «فرجان دبي»:

«نشكر القيادة العامة لشرطة دبي على هذه المشاركة الفاعلة التي قدمت حافزاً مهماً لمواصلة جهودنا ضمن هذه المبادرة النابعة من القيم الأصيلة وروح التضامن التي باتت عنواناً يميز مجتمع الإمارات بكل مؤسساته وأفراده.

كما أن تميز هذه المشاركة يمثل مساهمة استثنائية في دعم مستهدفات الحملة التي ترمي إلى تقديم رسالة شكر وامتنان لفئة العمال الذين يسهمون بدور أساسي في نهضة إمارة دبي وازدهارها».