«كهرباء دبي» تنظم 92 جلسة تدريبية لموظفيها خلال النصف الأول

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 92 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية وجودة الحياة خلال النصف الأول من العام الجاري، شارك فيها 2066 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

واستعرض مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين خلال الفعاليات الإرشادات والإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية والصحة البدنية والنفسية، والتدابير الاحترازية لتقييم وتفادي الحوادث والمخاطر المحتملة، وتعزيز الجاهزية لحالات الطوارئ واحتواء الأضرار، وإدارة التوتر والإجهاد، وتعزيز المرونة لمواجهة تبعات التغير المناخي على الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل والمنزل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى رفع مرتبة دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، وأجندة دبي الاجتماعية 33 للوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية،.

ومن خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية، نلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة وإيجابية تعزز جودة حياة الموظفين وترتقي بسعادتهم ورفاهيتهم. ولدينا استراتيجية لإدارة الرفاهية وفقاً لمعيار الآيزو 45003:2021 العالمي الذي يُعنى بإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية.

وقد أثمرت هذه الجهود عن فوز الهيئة بست جوائز مرموقة من مجلس السلامة البريطاني لعام 2024، منها جائزة «درع الشرف» في فئة «رفاهية الموظفين»، وتعد واحدةً من مؤسستين فقط فازتا بهذه الجائزة على مستوى العالم في عام 2024، والمؤسسة الوحيدة التي تحصل عليها من خارج المملكة المتحدة».

من جهته، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نتبنى سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة الخاصة بأنظمة إدارة الصحة والسلامة وجودة الحياة.

ونحرص على مواكبة أحدث التوجهات والتقنيات المتعلقة بالسلامة المهنية والصحة البدنية والنفسية. وتتبوأ الهيئة صدارة المؤسسات المستدامة بامتثالها الكامل لجميع المتطلبات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة».