"طرق دبي" تستبدل 9 آلاف لوحة إرشادية في محطات المترو

انتهت هيئة الطرق والمواصلات، وبالتعاون مع كيوليس – إم اتش آي، من تنفيذ الخطة الشاملة لتحسين العلامات واللوحات الإرشادية في جميع محطات مترو دبي، حيث تضمنت الخطة تركيب واستبدال 9 آلاف لوحة إرشادية ضمن المشروع الذي استغرق 11 ألف ساعة عمل، وذلك بهدف تحسين الرؤية وإسعاد الجمهور من مستخدمي المترو والارتقاء بمستوى رضاهم عن الخدمات المقدّمة إليهم وذلك من خلال جعل تنقلاتهم اليومية عبر مترو وترام دبي أكثر سهولة.

وتفصيلاً، قال حسن المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الهيئة لتحسين وتطوير خدمات النقل الجماعي في دبي، من خلال دراسة وتعزيز اللوحات والعلامات الارشادية في محطات المترو، حيث نفذت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة القطارات خطة شاملة لتحسين وتحديث العلامات واللوحات الإرشادية في جميع محطات المترو بخطيه الأحمر والأخضر. وتركزت أهداف هذه الخطة على جعل التنقّل أكثر سلاسة وذلك من خلال تسهيل حركة الركاب في المحطات ووصولهم إلى وجهاتهم بشكل أسرع".

وأوضح المطوّع أن المشروع اشتمل على تحديث لوحات الدخول والخروج وتركيب لوحات جديدة عند مداخل ومخارج المحطات بحيث أصبحت لوحات الخروج الآن مُظلّلة بمربعات صفراء زاهية بهدف تحسين الرؤية، وشمل المشروع كذلك وضع لافتات واضحة لتحديد الاتجاه في أرصفة المحطات بالإضافة إلى وضع ملصقات أرضية على الأرصفة لتوجيه الركاب نحو خطوط القطارات الصحيحة، الأمر الذي ساهم في تعزيز انسيابية حركة الركاب.

ولأهمية الآداب والسلوكيات العامة لمستخدمي المترو، أفاد المطوّع أنه تم نشر رسائل سلوكية متنوعة من خلال وضع ملصقات تتعلق بقواعد الآداب والسلوكيات العامة الواجب اتباعها عند استخدام وسائل النقل العام وفي أماكن الانتظار في جميع أنحاء المحطات لتشجيع وتحفيز الركاب على الالتزام بها من أجل توفير رحلة أكثر راحة.

وأشار المطوع إلى أن الهيئة ومن منطلق حرصها على راحة مستخدمي المترو من فئة النساء والأطفال والدرجة الذهبية وللتقليل من الاستخدام غير المسموح به لمقصورات النساء والأطفال والدرجة الذهبية، تم وضع لوحات وعلامات بارزة لها واستبدال اللوحات الأرضية القديمة بلوحات جديدة وردية وذهبية اللون واضحة كُتب عليها "مقصورات النساء والأطفال" و "مقصورة الدرجة الذهبية " لتسهيل التعرف إليها.

ولضمان خلق نوع من التناسق والتناغم بين كافة الوسائل الإرشادية المرئية منها والمسموعة، عكست الهيئة هذه التحديثات أيضاً على أنظمتها الذكية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والإعلانات الصوتية على متن القطارات، وفي أرصفة المحطات ووسائل التواصل الاجتماعي.