34858 مكملاً صحياً بدبي مسجلة في نظام «منتجي»

وصل العدد الإجمالي للمكملات الصحية المسجلة في قواعد بيانات نظام تسجيل المنتجات الاستهلاكية «منتجي» لـ 34 ألفاً و858 منتجاً حتى نهاية عام 2024، من بينها: 3924 منتجاً تم تسجلها خلال العام الماضي.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: «يخضع تسجيل المكملات الصحية لدى بلدية دبي لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن سلامتها وفعاليتها، طبقاً لأحدث المواصفات والتشريعات المحلية والعالمية والفحوصات المخبرية ذات العلاقة، بما يضمن الامتثال الكامل للمواصفات المعتمدة قبل تسويقها وتداولها في السوق المحلي»، مشيرة إلى أن جميع المعايير المطبقة في آلية التسجيل مذكورة في دليل الاشتراطات الفنية لمنتجات المكملات الصحية والمعلن على الموقع الإلكتروني لبلدية دبي: https://www.dm.gov.ae/documents/hsd-gu29/.

وأضافت: «تخضع جميع الشحنات المستوردة من المكملات الصحية عبر منافذ الإمارة لإجراءات رقابية صارمة تهدف إلى التحقق من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، حيث يتم فحص الوثائق المصاحبة وإجراء عمليات التفتيش الميداني وسحب العينات اللازمة للتحليل في مختبر دبي المركزي».

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ برامج رقابة دورية وشاملة على مؤسسات بيع المكملات الصحية ومنافذ توزيعها داخل الإمارة، وذلك لضمان التزامها بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

وفي هذا السياق، تم خلال الفترة الأخيرة سحب وفحص 969 عينة من المنتجات المستوردة في المنافذ الدخول والمتداولة في الأسواق المحلية، بهدف التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وخلوها من أي مكونات غير مطابقة أو ضارة بصحة المستهلك.

وأشارت إلى أن عدد المؤسسات ذات العلاقة بتداول المكملات الصحية في إمارة دبي يبلغ 2984 مؤسسة.