«الكرة الذكية» تحقق وفورات مالية 12 مليون درهم لـ «كهرباء دبي»

نجحت تقنية «الكرة الذكية» في تحقيق وفورات مالية لهيئة كهرباء ومياه دبي، تصل إلى 12 مليون درهم خلال عام 2024، ومنع هدر 1.34 مليون متر مكعب من المياه، من خلال كشف التسريبات في خطوط نقل المياه المدفونة تحت الأرض، التي يصعب عادةً اكتشافها باستخدام التقنيات التقليدية.

وأسهمت التقنية المبتكرة في الكشف عن 180 تسريباً في شبكة نقل المياه في دبي منذ إطلاقها في أبريل 2021 وحتى نهاية 2024. وتعمل التقنية على تقليل النفقات التشغيلية.

حيث يتم معالجة التشققات الصغيرة في أنابيب نقل المياه، قبل أن يزداد حجمها، وتتسبب في هدر كميات أكبر من المياه. وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

«في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، نعتمد الابتكار وأحدث التقنيات والأنظمة الذكية والرقمية لتطوير تجارب مبتكرة، لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه، وتلبية النمو المتسارع في دبي. وقد أثمرت جهودنا عن ترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد، فقد تجاوزت إنجازات الهيئة نتائج الشركات الأوروبية والأمريكية، حيث انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 4.5 % خلال عام 2024».

من جهته، قال المهندس عبد الله عبيد الله النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «طورت كوادر الهيئة أنظمة مبتكرة ومؤتمتة، لمراقبة الشبكة على مدار الساعة. ونواصل من خلال الشبكة الذكية تطوير بنيتنا التحتية المتقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تعتمد على التقنيات الإحلالية، وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

وتتكون تقنية «الكرة الذكية» من كرة صغيرة، بداخلها جهاز استشعار صوتي عالي الحساسية، يتم إدخالها في شبكة المياه، وتسير بنفس سرعة تدفق المياه، حيث تلتقط الأصوات الصادرة عن تسريبات المياه أو جيوب الغاز، أو أي خلل في أنابيب المياه.

والتي يتميز كل منها بخصائص فريدة. وبعد استخراج الكرة، يتولى برنامج خاص معالجة المعلومات التي تم الحصول عليها باستخدام خوارزميات رياضية، توضح الموقع الدقيق للتسريبات أو جيوب الغاز، أو حالات الخلل خلال مرور الكرة داخل الأنابيب.