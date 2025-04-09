شرطة دبي تعرض أحدث معداتها في «قمة الطوارئ والأزمات»

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي ضمن فعاليات القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، انطلاقاً من جوهرية منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، بوصفها واحدة من أهم وأبرز المجالات في العالم، نظراً لتنوع وتداخل الاختصاصات، بالإضافة إلى التحديات العالمية المستقبلية التي تواجه هذا المجال، وضرورة الاستعداد لها بكفاءة وجاهزية قصوى.

وقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: «تسعى شرطة دبي، من خلال مشاركتها في هذه المنصات، إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والخاصة محلياً وإقليمياً ودولياً، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجالات الأمنية والتقنية، لتعزيز استفادة مختلف قطاعات الشرطة في تطوير الأداء، وعرض تجاربها الرائدة في مجال الأمن والابتكار وخدمة المجتمع».

وأكد العميد نبيل الرضا، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، أن هذه المشاركة تُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الشرطة لتحقيق الريادة الأمنية الشاملة، ودعماً للتوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «مدينة آمنة ومرنة»، إلى جانب تعزيز الحضور المحلي والدولي، وبناء جسور التعاون مع كافة الشركاء، سعياً لتحقيق رؤية الإمارات 2071، وترسيخاً لمبادئ الأمن والاستقرار كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وذكر العقيد خالد إبراهيم، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، أنهم يُشاركون بعرض مجموعة من أحدث التقنيات والمعدات المتطورة التي تستخدم في عمليات الإنقاذ، وإدارة الكوارث، والاستجابة للطوارئ، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز كفاءة فرق البحث والإنقاذ.

«النقل والإنقاذ»

واستعرضت شرطة دبي عبر منصتها، جهاز «ريسكيو رادار»، وهو جهاز موجات صوتية يرصد وجود أشخاص أحياء مفقودين تحت الأنقاض. مع عرض كاميرا تخصصية تستخدم في عمليات البحث والإنقاذ لتقديم رؤية شاملة للمنطقة، وتسمى «كاميرا البحث 360»، وجهاز «لايف ديتيكتور».

وهو جهاز صوتي متخصص يستخدم في رصد إشارات للكشف عن وجود حياة في الأماكن المنكوبة أو تحت الأنقاض. و«دراجة كانوم» التي تستخدم في المناطق الوعرة، ومزودة بجهاز الإطفاء ومعدات الإنقاذ. وطائرة بدون طيار لعمليات البحث والإنقاذ، تتضمن كاميرا حرارية للكشف عن وجود الأشخاص، وأجهزة الإنارة، وتساعد في المناطق التي يصعب الوصول إليها.