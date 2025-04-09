«طرق دبي» تنجز مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 22 موقعاً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية «اللوحات الشمسية» في 22 مبنى ومرفقاً تابعاً لها، ويهدف المشروع إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل التأثيرات البيئية. وذلك في إطار التزام هيئة الطرق والمواصلات في دبي المستمر لتعزيز الاستدامة البيئية وتبني حلول الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع استراتيجيتها ذات انبعاثات صفرية في عام 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

وقالت شيخة أحمد الشيخ، مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي المشروع تماشياً مع رؤية دبي المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل البصمة الكربونية، ومن المتوقع أن يسهم في إنتاج حوالي 32 مليون كيلوواط ساعة سنوياً، ما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 10,000 طن سنوياً».

وأضافت: «شملت المواقع التي تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فيها 16 موقعاً تابعاً لمؤسسات وقطاعات مختلفة في الهيئة، مثل محطات إيواء الحافلات في مناطق القوز والخوانيج والروية، ومحطات حافلات الركاب في السطوة وعود ميثاء، وورش الصيانة في المحيصنة، بالإضافة إلى محطات إيواء المترو، وغيرها من المواقع».

وأكدت التزام الهيئة بالمعايير المعتمدة من هيئة كهرباء ومياه دبي في توزيع وتركيب الألواح الشمسية، بما يتناسب مع ظروف وطبيعة المباني واستخداماته، حيث يتم متابعة قراءات إنتاج الطاقة من خلال حاسبة «شمس دبي» لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي يتيح مراقبة كفاءة التشغيل عبر توفير بيانات حية ومباشرة من كل موقع.