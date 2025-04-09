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الإمارات

افتتاح 16 مسجداً بتكلفة 140 مليون في دبي

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البيان

دبي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن افتتاح وتشغيل 16 مسجداً جديداً خلال الربع الأول من عام 2025، في 16 منطقة متفرقة في الإمارة، وبتكلفة مالية تقدر بـ 140 مليون درهم. وتتسع المساجد المقامة لـ 15000 مصلٍ، منها 12 جامعاً و4 من مساجد الأوقات.

وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم المشاريع الخيرية والتنموية، وتوفير بيئة ملائمة للمصلين. وأوضحت الدائرة أنه تم خلال الفترة ذاتها، تخصيص 21 قطعة أرض لبناء مساجد جديدة في 15 منطقة بالإمارة، منها 11 جامعاً و10 من مساجد الأوقات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يواكب التوسع العمراني ويغطي الاحتياجات المستقبلية في المناطق السكنية الناشئة. وفي هذا السياق .