«محمد بن راشد للإسكان» تنفذ دورات تدريبية لتمكين المواطنين من بناء مساكنهم

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة بعنوان «كيف تبني مسكنك؟»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، وبدعم من بلدية دبي، بهدف تمكين المواطنين وتعزيز وعيهم في مختلف مراحل بناء وتملّك المسكن.

وتستهدف الدورات مستفيدي برنامج الشيخ محمد بن راشد للإسكان، وتعقد بشكل دوري في مقر أكاديمية الاقتصاد الجديد بأبراج الإمارات، حيث تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة العملية اللازمة لمرحلة بناء المسكن بكل تفاصيلها.

وتمتد كل دورة لثلاثة أيام متواصلة، يتلقى خلالها المتدربون محتوى متكاملاً يقدمه نخبة من المهندسين المعتمدين في الإمارة، يشمل محاور متعددة مثل خفض تكاليف البناء، وآلية التعامل مع الجهات الحكومية، واختيار الاستشاري والمقاول الأنسب، إضافةً إلى مراجعة المخططات، ووضع الميزانية، وإدارة القروض وآليات صرف الدفعات.

وأكدت المؤسسة عبر منصتها الرسمية على تطبيق «إنستغرام»، أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجيتها الداعمة للأسرة المواطنة، مشيرةً إلى أن البرامج التدريبية تسهم في رفع جاهزية المستفيدين وتعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة في رحلة البناء، فضلاً عن كونها منصة تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب سابقة، وسط إشراف مباشر من مختصين وخبراء في مجال الإسكان والتخطيط العمراني.

وفي سياق موازٍ، أعلنت المؤسسة عن إتاحة التقديم على خدمة «مسكن جاهز» في مشروع الخوانيج 1050 من خلال تطبيق «دبي الآن»، وذلك تحت منصة «إماراتي»، ما يوفر للمواطنين وسيلة ذكية وسريعة لإنجاز طلباتهم دون تعقيد.

وتشمل خطوات التقديم اختيار خدمة «الحصول على مسكن جاهز»، ومن ثم تحديد مشروع الخوانيج، يليها استكمال الإجراءات من خلال مركز المؤسسة في فرع الخوانيج.

ويتم في المركز عرض نماذج المساكن المتاحة ومساعدة المتعاملين في اختيار الوحدة المناسبة، ثم ترتيب زيارة ميدانية لمعاينة المسكن على أرض الواقع، ولفتت المؤسسة إلى أن موظفيها المختصين يقدّمون الإرشاد والمشورة في جميع مراحل العملية، ضمن بيئة خدمية تضمن الشفافية والسلاسة في التعامل.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخدمة الرقمية تأتي تعزيزاً لمساعيها في تطوير منظومة الإسكان، وحرصاً على تقديم حلول سكنية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين، مشيرةً إلى أهمية مواكبة التحول الرقمي وتوفير تجربة متميزة ترتكز على الكفاءة، الجودة، وسهولة الوصول.