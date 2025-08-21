شرطة دبي تبحث تطوير مراكزها والارتقاء بجودة الخدمات

ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اجتماعاً لمديري مراكز الشرطة ونوابهم، بحضور اللواء عيد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، وعدد من الضباط.

وخلال الاجتماع نوقش تطوير مراكز الشرطة، وروجعت المؤشرات الخاصة بها، إلى جانب تحفيز فرق العمل وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية، ضمن بيئة عمل قائمة على روح الفريق الواحد.

كما استعرض الاجتماع تقارير أداء المراكز الشرطية فيما يتعلق بالمعاملات الجنائية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد اللواء الشامسي أن مراكز الشرطة تُعد الواجهة الرئيسة لشرطة دبي في استقبال أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم، مشدداً على أن خدمة الناس، وإرجاع الحقوق لأصحابها تمثل أولوية قصوى تعكس قيم ورسالة شرطة دبي الأمنية والمجتمعية.

وشدد على أن مراكز الشرطة تمثل انعكاساً مباشراً لسمعة إمارة دبي في التعامل مع أفراد المجتمع، من خلال سرعة الاستجابة لحل مشكلاتهم، وتقديم أشكال الدعم كافة، وفق أعلى المعايير الشرطية والإنسانية.