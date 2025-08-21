شرطة دبي توعي حراس أمن مدارس بقواعد المرور

نفّذت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية حول قواعد وإرشادات السلامة المرورية، استهدفت حراس أمن مجموعة مدارس جيمس البالغ عددها 38 مدرسة، واستفاد منها أكثر من 133 شخصاً.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في البيئة التعليمية، ورفع جاهزية الكوادر المسؤولة عن أمن الطلبة داخل وخارج الحرم المدرسي.

وأوضح أن البرنامج التدريبي شمل محاور متعددة، أبرزها إدارة وتنظيم حركة المرور أمام المدارس خلال مُدد الذروة، وإجراءات السلامة أثناء صعود ونزول الطلبة من الحافلات المدرسية، وتوجيه المركبات والمشاة بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة العابرين.

والاستجابة الفورية للحوادث الطارئة، وتقديم الدعم الأولي لحين وصول الجهات المختصة، وتعزيز الدور الوقائي لحراس الأمن في نشر ثقافة السلامة المرورية بين الطلبة وأولياء الأمور.

وأشار العميد بن سويدان، إلى أن حراس الأمن يمثلون خط الدفاع الأول في الحفاظ على سلامة الطلبة، مؤكداً أن تمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة يسهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية وحماية الأرواح.

وأضاف أن أهداف شرطة دبي تتضمن وقاية جميع مستخدمي الطريق من الحوادث، ونشر الوعي والثقافة المرورية للحد من الأخطار، وتحقيق السلامة المرورية على الطرقات، بما ينسجم مع جهود الدولة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبناء مجتمع واعٍ ملتزم بالقواعد والأنظمة المرورية.