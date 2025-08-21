«دبي الرياضي» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية في «دبي مولاثون»

يحتفي مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، يوم 27 أغسطس الجاري، من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة للمشي والجري في دبي مول، ضمن مبادرة «دبي مولاثون»، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ووجه مجلس دبي الرياضي الدعوة إلى النساء من جميع الجنسيات والفئات العمرية والمستويات البدنية للمشاركة في الفعاليات التي تقام احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، الذي ينظم بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام.

وتشكل هذه الاحتفالات احتفاء وطنياً يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود، وترسخ رؤية الدولة في تعزيز روح التكاتف الوطني وتأكيد مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً خاصاً برياضة المرأة، سعياً إلى دعمها وتمكينها في مختلف المجالات؛ إذ تتضمن أجندته السنوية العديد من البرامج والبطولات والأنشطة المخصصة للمرأة، ما أسهم في استقطاب أعداد كبيرة من المشاركات .

وقد ساعد ذلك على بناء قاعدة واسعة من الرياضيات وإعدادهن ليكنّ مصدراً لدعم فرق الأندية والمنتخبات الوطنية بالكفاءات القادرة على تحقيق الإنجازات والفوز بالبطولات في مختلف المحافل.

وتقام فعاليات مبادرة «دبي مولاثون» يومياً في تسعة من أبرز المراكز التجارية في دبي، وهي: دبي مول، ودبي هيلز مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع، ودبي فستيفال سيتي، وفستيفال بلازا.

حيث تم تخصيص مسارات داخلية آمنة ومجهزة بالكامل للمشي والجري، خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:00 وحتى 10:00 صباحاً، حتى نهاية شهر أغسطس الجاري ما يتيح لكل أفراد المجتمع فرصة المشاركة المستمرة ودمج الرياضة في الروتين اليومي.