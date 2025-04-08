5 ملايين درهم من «دبي الخيرية» لمبادرات «محمد بن راشد للإسكان»

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تقديم دعم مالي بقيمة 5 ملايين درهم لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك بهدف تعزيز جهودها في توفير حلول إسكانية مستدامة للأسر ذات الدخل المحدود في إمارة دبي.

ويأتي هذا الدعم في إطار التزام جمعية دبي الخيرية بمسؤوليتها المجتمعية وسعيها الدائم للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات الأفراد والأسر المتعففة في المجتمع. ويهدف التبرع إلى تمكين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من توسيع نطاق مبادراتها وتوفير المزيد من الوحدات السكنية الملائمة للمستحقين.

وقد سلم أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، شيكاً بالمبلغ إلى محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في المؤسسة، وذلك في المقر الرئيسي للمؤسسة.

وفي هذا الصدد قال أحمد السويدي: «تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان يعكس الروح التضامنية التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ويؤكد أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي».

وأضاف: «تأتي هذه المساهمة امتداداً لمساعينا في دعم مستهدفات عام المجتمع 2025، وترسيخ نهج دبي في بناء مجتمع متماسك يرتكز على قيم العطاء والتعاون والمسؤولية المشتركة، وانطلاقاً من إيماننا بأن توفير مسكن كريم هو أساس الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويسعدنا أن نكون جزءاً من الجهود المباركة لحكومتنا الرشيدة التي تهدف إلى تقديم تسهيلات للمواطنين تضمن حصولهم على مساكن لائقة وبأسعار مناسبة».

وتواصل جمعية دبي الخيرية توظيف شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز المبادرات المجتمعية انطلاقاً من دورها كنموذج رائد في العمل الإنساني، ما يخلق شبكة واسعة من الدعم والتعاون.

ومن خلالها يتم تبادل الخبرات والموارد، ويتمكن الشركاء من تحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدبي بوصفها مدينة عالمية رائدة في التنمية الإنسانية والمجتمعية.