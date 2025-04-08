29 % ارتفاع طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات المعتمدة من «كهرباء دبي»

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن ارتفاع نسبة شهادات عدم الممانعة للمعلومات «البنية التحتية» التي اعتمدتها الهيئة بنسبة 29 % خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.

وأسهمت خاصية «مرافق» الذكية التي توفرها الهيئة في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات «البنية التحتية». ومنذ إطلاق الخاصية وحتى نهاية العام 2024، اعتمدت الهيئة من خلال الخاصية 36576 شهادة عدم ممانعة للمعلومات.

ويعكس هذا الارتفاع ازدياد إقبال الجهات الخدمية والاستشاريين والمقاولين والمطورين المعتمدين على مشاريع شبكات الخدمات والمشاريع العامة، لمواكبة ارتفاع عدد السكان في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «استمراراً لنهج دبي في تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة، وانسجاماً مع جهودنا لترسيخ مكانة الإمارة عاصمة للاقتصاد الرقمي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، نحرص على تسريع وتسهيل إنجاز الأعمال، ومواصلة جهودنا لتوسيع بنيتنا التحتية المتطورة والمرنة، بما يدعم الازدهار الاقتصادي والعمراني غير المسبوق الذي تشهده إمارة دبي.

وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى مختلف قطاعات الأعمال. ونعتمد على الابتكار وأحدث التقنيات العالمية لتقديم خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة والموثوقية، وتعزيز جودة الحياة وسعادة كافة المعنيين».