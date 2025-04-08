شرطة دبي تكرّم فرق عمل تأمين الفعاليات لجهودها خلال إجازة العيد

كرّم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، فرق العمل المساندة في قطاع شؤون العمليات، بالإضافة إلى مجلس الروح الإيجابية، تقديراً لدعمها وجهودها المتميزة في تأمين الأحداث والفعاليات المهمة في الإمارة خلال عيد الفطر السعيد، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأعرب اللواء عبدالله الغيثي، عن شكره وتقديره العميق لجهود الفرق الملموس أثرها في الأحداث والفعاليات المهمة في الإمارة، مؤكداً دورها الحيوي والمهم في تأمين الأحداث والفعاليات المهمة في الإمارة، الذي أثمر عن نجاح تأمين تلك الفعاليات بما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.

وقال اللواء الغيثي: «أنتم من جعلتم من التحديات فرصاً، ومن العوائق خطوات نحو التقدم والتميز، وذلك بروح الفريق الواحد، ومن خلال التفاني والالتزام صنعتم فرقاً حقيقياً يُحتذى به، فشكراً لجهودكم المخلصة في عملكم وواثقون أن القادم أجمل بوجودكم».

وأضاف اللواء الغيثي أن التكريم يأتي ضمن سعي قطاع شؤون العمليات لتفعيل دور الشراكة مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتقديراً للجهود المخلصة في تأمين الفعاليات والمناسبات الكبرى.

وأكد اللواء الغيثي على أهمية مواصلة رفع مستوى جاهزية كافة فرق العمل، سواء على مستوى الكادر البشري أو على صعيد التجهيزات التقنية، من أجل الحفاظ على تميز منظومة العمل المتكاملة التي تضمن استمرار المستوى الراقي في تأمين الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تحظى بحضور كبير سواء من المتخصصين أو عامة الجمهور.