«دبي القضائي» يحصل على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات

أعلن معهد دبي القضائي حصوله على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة، ما يكرّس مكانة المعهد كصرحٍ تعليمي وتدريبي متكامل، يسهم في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية، وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لنهج المعهد في تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني، والتزامه بالمعايير الوطنية، لضمان الجودة المؤسسية، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية، عبر رفدها بكوادر قانونية وقضائية مؤهلة، تمتلك المعرفة والمهارات المطلوبة، لمواكبة التطورات القانونية المتسارعة.

وقال المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «نُبارك لمعهد دبي القضائي هذا الإنجاز المتميّز، الذي يعكس التزامه الراسخ باستيفاء أعلى المعايير الأكاديمية في كافة برامجه التدريبية والتعليمية.

ويشكّل هذا الاعتماد محطة بارزة ضمن مسيرة المعهد الزاخرة بالنجاحات، تتيح له المضي قُدُماً في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز دوره كمعهدٍ رائد، يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة،.

ويتولى تمكين الكوادر القانونية، والارتقاء بقدراتها وخبراتها، بما يسهم في تطور المنظومة القضائية، تماشياً مع رؤية حكومة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي يُحتذى به في العدالة وسيادة القانون».

ومن جانبها، قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي: «يُجسد الاعتماد خطوة رائدة، تعزز مكانة معهد دبي القضائي كجهةٍ تدريبية رائدة محلياً ودولياً في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية.

وأوضحت سعادتها أنَّ هذا الإنجاز يعكس نهج المعهد القائم على مواكبة أحدث المنهجيات التعليمية والتدريبية، وتبنّي أعلى معايير التميز الأكاديمي والمهني، بما يسهم في إعداد منظومةٍ تعليمية متكاملة، تواكب التطورات المتسارعة في الحقل القانوني والقضائي».

بدوره، أشاد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإنجاز الذي يرسخ دور معهد دبي القضائي في تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر القضائية وتعزيز ريادتها.

حيث يمثل الحصول على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تعليمية معتمدة، خطوة مهمة، تعزز تنافسية المعهد، وتدعم دوره الوطني في رفد المؤسسات القضائية في الدولة بأفضل الكفاءات البشرية المؤهلة.