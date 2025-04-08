استعراض جهود تحسين الخدمات القضائية في دبي

عقدت محاكم دبي اجتماعاً مع معهد دبي القضائي لتعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير النظام القضائي في دبي، وتحقيق العدالة الناجزة، ويأتي الاجتماع الذي عقد بحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، في إطار التزام محاكم دبي برؤيتها الطموحة التي تسعى إلى تحقيق «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية».

والتي تهدف إلى تحسين الخدمات القضائية في دبي وتعزيز قدرتها على تقديم العدالة بشكل شفاف وفعّال، كما تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج التدريبية والتأهيلية الخاصة بمعاوني القضاء، بهدف تعزيز كفاءاتهم وتطوير أدائهم لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المستمر في تطوير الأداء القضائي، وأن تحقيق العدالة الناجزة تبدأ من تعزيز قدرات الكوادر القضائية وتوفير برامج تدريبية متخصصة، وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المحورية التي تهدف إلى رفع كفاءة النظام القضائي في دبي، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر للكوادر القضائية.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية ربط البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تقديمها لمعاوني القضاء باستراتيجية محاكم دبي الجديدة، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية تمثل رؤية محاكم دبي المستقبلية.

والتي تتضمن أولاً، أداء قضائياً رائداً يسهم في تسريع الفصل في القضايا، ثانياً، خدمات قضائية متكاملة تضمن حصول جميع فئات المجتمع على العدالة، ثالثاً، قدرات مؤسسية جاهزة للمستقبل تواكب التطورات التكنولوجية والابتكارات الحديثة، وأخيراً، منظومة رقمية قضائية متقدمة تدعم التحول الرقمي في النظام القضائي، بما يضمن سرعة وكفاءة الإجراءات.