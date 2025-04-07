تفاهم بين «أوقاف دبي» و«مجموعة لولو» لتطوير مشاريع تجارية في دبي

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة «لولو»، المتخصصة في قطاع التجزئة، لتطوير مجموعة من متاجر التجزئة في المشروعات الوقفية بمختلف أنحاء دبي.

شهد توقيع الاتفاقية عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وعلي المطوع، الأمين العام للمؤسسة ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. ووقع الاتفاقية علي المطوع، وسليم.م.أ، مدير العمليات العالمية لمجموعة لولو للتجزئة.

وستعمل مجموعة لولو مع أوقاف دبي في مشاريعها المجتمعية القادمة، من خلال إنشاء وجهات تسوق عالمية المستوى ويعزز التعاون تجربة التسوق، ودعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها المؤسسة. ومن المقرر افتتاح أول متجر للمجموعة ضمن هذه الاتفاقية في منطقة الخوانيج 2 بحلول منتصف العام ، ليكون بداية لسلسلة مشاريع تطويرية في دبي.

وقال علي المطوع: «سعداء بتوقيع هذا الاتفاق مع مجموعة لولو، التي تعد واحدة من أكبر شركات التجزئة في المنطقة». من جانبه، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «فخورون بهذه الشراكة مع أوقاف دبي في هذا المشروع المميز. تلتزم مجموعة لولو باستكشاف جميع سبل التعاون الممكنة، ووضع خارطة طريق مستدامة لتقديم تجربة تسوق لا مثيل لها لسكان وزوار دبي».