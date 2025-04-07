بلدية دبا الحصن تجدد اعتماد «آيزو» لاستمرارية الأعمال

اجتازت بلدية مدينة دبا الحصن بنجاح التدقيق الخارجي على نظام استمرارية الأعمال، وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية «آيزو 22301»، حيث أوصت الجهة المُدققة باستمرارية منح الشهادة للبلدية، للمحافظة على كفاءة أنظمتها وقدرتها على مواجهة أي تحديات محتملة، وضمان استمرارية الأعمال، وإدارة الأزمات في جميع الظروف الطارئة.

وقال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن: «يأتي الاعتماد الدولي الجديد استكمالاً لسلسلة من شهادات الاعتماد التي نجحت البلدية في الحصول عليها خلال السنوات الماضية، في إطار جهودها للمحافظة على استمرارية مواكبة جميع أنظمتها التشغيلية لأفضل معايير الجودة، بما يعزز الثقة بمنظومة تقنية المعلومات بالبلدية التي يتم تطويرها بصفة مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات البلدية ومخرجاتها في جميع القطاعات».