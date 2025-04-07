مركز محمد بن راشد للفضاء يستضيف الأسبوع الجيومكاني اليوم

يستعد مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد (ISPRS)، لاستضافة حدث الأسبوع الجيومكاني GSW 2025 الذي سينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 11 أبريل الجاري، تحت شعار «المسح التصويري والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل»، حيث يجمع أبرز الخبراء من مختلف أنحاء العالم لبحث أحدث المستجدات في مجال العلوم الجيومكانية وتقنياتها.

يشمل حدث الأسبوع الجيومكاني GSW 2025 برنامجاً يمتد على خمسة أيام، ويضم مجموعة متنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والعروض التقديمية، بالإضافة إلى معرض علمي لأحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها الجهات المحلية والعالمية.

يشكل الحدث منصة تبادل معرفي قيمة ويقدم فرصاً للتواصل وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، حيث سيجمع قادة القطاع، وكبار المسؤولين في مجال عمليات الأقمار الاصطناعية، والباحثين، والأكاديميين، والمبتكرين، والخبراء الشباب. ويسعى إلى تسريع مسيرة تقدم علوم الفضاء وتعزيز التطبيقات المستدامة للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد، وذلك من خلال التركيز على دعم الشراكات الجديدة.

يسعى حدث الأسبوع الجيومكاني GSW 2025 إلى تعزيز العمل المشترك ضمن الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد، وفي المجتمع العلمي بشكل عام، ما يضمن زيادة التأثير الإيجابي وفعالية الجهود المبذولة بمجال العلوم الجيومكانية من عام إلى آخر، ويمثل الحدث فرصة للأعضاء الدائمين في الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد كي يسهموا في تحقيق رسالتها.