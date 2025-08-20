شرطة دبي تستمع إلى ملاحظات ومقترحات سكان منطقة نايف

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف، فعالية اللقاء المفتوح «صوتك مسموع»، مع سكان منطقة اختصاص المركز من المواطنين والمقيمين والشركاء، وذلك في إطار تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات.

وشهد فعاليات اللقاء الذي عقد في المركز، العقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز.

وقدم العقيد محمد الشحي نبذة للحضور حول مبادرة «صوتك مسموع» الهادفة إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، عبر فتح قنوات التواصل الفعال مع القاطنين في المناطق السكنية.

وشهد اللقاء تقديم شرح حول أهم الخدمات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان. وقدم المشاركون في اللقاء المفتوح آراء واستفسارات حول مواضيع عدة.