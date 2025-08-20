66 مليون درهم وفراً حققه مركز الخدمات المساندة لحكومة دبي خلال 2024

وفي هذه المناسبة، أشاد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بالدور الحيوي الذي يؤديه مركز الخدمات المساندة، مؤكداً حرص المركز على مواصلة استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المضي وفق الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ الابتكار في العمل المالي الحكومي.
مشيراً إلى أهمية مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات، بما يواكب تطلعات حكومة دبي لمستقبل أكثر مرونة واستدامة، ويعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
مشيراً إلى استمرار المركز في اتخاذ خطوات فعالة تعزز الثقة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في توسيع نطاق السمعة الإيجابية التي يتحلى بها على مستوى الجهات الحكومية في دبي.
وقال: «تمكن المركز، خلال سبع عشرة سنة مضت، من تحقيق وفر مالي لحكومة دبي بلغ 792.31 مليون درهم. وأضاف أن الوفر المسجّل خلال العام الماضي وحده بلغ 65.91 مليون درهم، بزيادة قدرها 5 % مقارنة بعام 2023، ما يعكس كفاءة العمليات وفاعلية الإدارة المالية في المركز».
وأكد الشامسي استمرار نجاح المركز في سعيه إلى ترسيخ منهجية الإنفاق الرشيد للمال العام، من خلال الاهتمام بعمليات شؤون الموظفين والرواتب والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة، وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسة، وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.