66 مليون درهم وفراً حققه مركز الخدمات المساندة لحكومة دبي خلال 2024

أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لمالية دبي عن تحقيق وفر بلغ 66 مليون درهم لمصلحة حكومة دبي في عام 2024، ليصل إجمالي الوفر الذي حققه المركز، منذ تأسيسه في عام 2008، إلى أكثر من 792 مليون درهم.

وفي هذه المناسبة، أشاد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بالدور الحيوي الذي يؤديه مركز الخدمات المساندة، مؤكداً حرص المركز على مواصلة استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المضي وفق الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ الابتكار في العمل المالي الحكومي.

وأكد معاليه أن المركز يمثّل نموذجاً متقدماً في تقديم خدمات مالية وإدارية عالية الكفاءة للجهات الحكومية الصغيرة والمتوسطة، ويُعد ركيزة أساسية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة، من خلال توظيف التقنيات والمنهجيات المتقدمة وتطوير القدرات البشرية.

مشيراً إلى أهمية مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات، بما يواكب تطلعات حكومة دبي لمستقبل أكثر مرونة واستدامة، ويعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

من ناحيته، أوضح حامد عبدالغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، أن المركز يتمتع بعلاقات متينة مع الجهات المتعاملة.

مشيراً إلى استمرار المركز في اتخاذ خطوات فعالة تعزز الثقة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في توسيع نطاق السمعة الإيجابية التي يتحلى بها على مستوى الجهات الحكومية في دبي.

وقال: «تمكن المركز، خلال سبع عشرة سنة مضت، من تحقيق وفر مالي لحكومة دبي بلغ 792.31 مليون درهم. وأضاف أن الوفر المسجّل خلال العام الماضي وحده بلغ 65.91 مليون درهم، بزيادة قدرها 5 % مقارنة بعام 2023، ما يعكس كفاءة العمليات وفاعلية الإدارة المالية في المركز».

وأفاد مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة، بأن المركز يدير موازنة تزيد على 600 مليون درهم لمصلحة الجهات التي يخدمها، مشيراً إلى أن إيراداته بلغت العام الماضي 10.37 ملايين درهم، وجاءت نظير الخدمات المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة، والبالغة 29 جهة.

وأكد الشامسي استمرار نجاح المركز في سعيه إلى ترسيخ منهجية الإنفاق الرشيد للمال العام، من خلال الاهتمام بعمليات شؤون الموظفين والرواتب والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة، وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسة، وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.