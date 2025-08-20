مركز لتسوية منازعات بناء منازل المواطنين في مركز المنارة بدبي

وقّعت بلدية دبي ومحاكم دبي اتفاقية تعاون نوعية لإنشاء «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، وذلك في مركز المنارة التابع للبلدية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة البنية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمشاريع الإسكانية للمواطنين في إمارة دبي، وتوفير خدمات حكومية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتلبية متطلباتهم بسرعة وكفاءة.

وتستهدف الاتفاقية تحقيق التكامل بين بلدية دبي ومحاكم دبي من خلال توفير بنية تنظيمية متطورة لمتابعة المنازعات الإسكانية، بما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات متكاملة تعزز من رضا المتعاملين وتضمن حقوقهم.

وفي سياق متصل، سيعزز المركز من تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين بين الأطراف ذات الصلة من أصحاب المصلحة، بما يوفر بيئة قانونية داعمة لتعزيز مقومات الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، والارتقاء بجودة الحياة، وضمان استدامة مشاريع بناء منازل المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يعد هذا التعاون مع محاكم دبي لإنشاء مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين خطوة محورية نحو تعزيز منظومة المشاريع الإسكانية في دبي، وضمان استدامتها مع تنظيم العلاقة القانونية بين المواطنين والمقاولين والاستشاريين، بما يحقق أعلى معايير الراحة والاستقرار الأسري.

هذا التعاون يجسد التزام بلدية دبي بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير حياة كريمة وميسّرة للمواطنين، ويعكس حرص البلدية على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات لتقديم خدمات متكاملة تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة». وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي:

«إن إنشاء مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات القانونية المتصلة بالمشاريع الإسكانية، ويعكس حرص محاكم دبي على تعزيز الكفاءة القضائية وتقديم حلول مبتكرة تحقق العدالة بأساليب مرنة وسريعة، بما يتماشى مع رؤية محاكم دبي في تحقيق الريادة والعدالة القضائية لمدينة عالمية».

وأضاف: «سيسهم المركز، بالتعاون مع بلدية دبي، في توفير بيئة متكاملة لتسوية النزاعات بين الأطراف، بما يقلل من زمن التقاضي، ويخفف الأعباء عن المحاكم، ويُسرّع الوصول إلى حلول منصفة تراعي مصالح جميع المعنيين، من خلال منظومة خدمية تضع المتعامل في صميم أولوياتها». وستقدم بلدية دبي الدعم الفني واللوجستي للمركز. وستعمل محاكم دبي على إنشاء المركز وفق أعلى المعايير القضائية والإدارية.

