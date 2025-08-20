«إقامة دبي» و«تنمية المجتمع» تطلقان مبادرة «مغلفة بالحب»

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، مبادرة إنسانية بعنوان «مغلفة بالحب» في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، بهدف ترسيخ قيم التطوع والعمل الإنساني، وإتاحة الفرصة لأصحاب الهمم للمشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع، وإبراز قدراتهم في بيئة دامجة وملهمة.

وشملت المبادرة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني ورشة خاصة لتجهيز وتغليف هدايا للأطفال المرضى قام بتنفيذها متطوعون من أصحاب الهمم، أعقبها جولة لتوزيع الهدايا داخل المستشفى في أجواء داعمة تنبض بالمحبة وتعكس روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الإماراتي.

وأكد العميد عبدالصمد حسين البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل في إقامة دبي، أن المبادرة تجسد التزام الدائرة بنهج «الإنسان أولاً»، موضحاً أن مشاركة أصحاب الهمم في العمل التطوعي رسالة أمل وإلهام تؤكد قدرة كل فرد على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

وأعرب حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، عن اعتزازه بالشراكة مع «إقامة دبي» في مبادرات نوعية تعزز دمج أصحاب الهمم، وتكرس العطاء قيمة مجتمعية راسخة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تترجم رؤية دبي في بناء مجتمع شامل وإنساني يحتضن الجميع.