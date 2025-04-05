97.6 % رضا متعاملي «كهرباء دبي» من أصحاب الهمم

واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2024 جهودها الدؤوبة لدعم بناء مجتمع دامج يلبي احتياجات أصحاب الهمم ويحقق تطلعاتهم، ويسهم في إطلاق قدراتهم ومواهبهم، ليكونوا مساهمين مؤثرين في ترجمة الأهداف الوطنية وضمان مستقبل مستدام.

وتحرص الهيئة على استثمار الابتكار لتوفير تقنيات وممارسات متطورة تعزز جودة حياة أصحاب الهمم وتؤهلهم للعيش باستقلالية، وتتيح لهم الحصول على الفرص والخبرات والخدمات المتاحة على قدم المساواة مع الآخرين.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة ودعم أجندة دبي الاجتماعية 33، لضمان تكافؤ الفرص لكل أطياف المجتمع وعلى كل الصعد.

ونحرص على ضمان حق أصحاب الهمم في الوصول إلى كل الخدمات والمرافق والمعلومات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار.

وتتويجاً لجهودها الرامية إلى تعزيز بيئتها المؤهلة والدامجة والمرنة، سجلت الهيئة نتائج وإنجازات متميزة من خلال تقديم خدمات نوعية وفق أرقى المعايير العالمية أسهمت في تمكين ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم».

وأضاف: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2024 وللعام الخامس على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين من أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم.

ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى %100 للعام الثالث على التوالي، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم %98.07. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم %94.68، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة %97.64.

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: «نحرص على استثمار أحدث التقنيات وتأمين جميع أشكال الدعم لتوفير خدمات نوعية وفق أرقى المعايير العالمية تعزز تمكين ودمج أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع».

وتلتزم الهيئة بتوفير مرافق ومعلومات وخدمات دامجة لأصحاب الهمم، تضمن وصولهم إلى كل المرافق والمعلومات، وحصولهم على جميع خدمات الهيئة. وحققت الهيئة إنجازات استثنائية في مجال التطابق مع المعايير الحكومية الخاصة بسهولة وصول أصحاب الهمم إلى موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.