«إسلامية دبي» تطلق مبادرة لتوفير المصاحف في مساجد الإمارة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق باقة جديدة ضمن باقات «مساجد الفريج» تحت مسمى «مصحف مسيدنا»، وذلك بهدف توفير المصاحف لمساجد الإمارة، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في هذا العمل الخيري.

وأكد محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين، مسؤول المشروع، أن إطلاق هذه الباقة يأتي استجابة لاحتياجات المجتمع وترابطه مع المسجد، وتماشياً مع رؤية الدائرة في أن تكون أقرب إلى المجتمع، مشيراً إلى أن توفير المصاحف في بيوت الله يعد من أعظم صور الصدقة الجارية التي تعود بالنفع على المساهمين والمصلين على حد سواء.

وأضاف المنصوري: «نحرص من خلال هذه المبادرة على تسهيل مساهمة الأفراد والمؤسسات في دعم المساجد بالمصاحف، ما يسهم في نشر ثقافة التدبر في كتاب الله وتعزيز القيم الإسلامية السامية».

يُذكر أن مبادرة «مساجد الفريج» تهدف إلى دعم احتياجات المساجد من خلال باقات متنوعة تشمل الدعم الكامل والمساهمات الجزئية، مثل صيانة ونظافة المساجد، وباقة «سجادة ومظلة مسيدنا»، إلى جانب صيانة وتوفير أجهزة التكييف، وغيرها من الجوانب التي ترتقي بتجربة المصلين داخل المساجد. ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى التفاعل مع هذه المبادرة والمساهمة في نشر الخير، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع تعزز الدور الإنساني الرائد لدبي في مجال العمل الخيري والمجتمعي.