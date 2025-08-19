«إسلامية دبي» تركز على ترسيخ القيم في مرحلة الطفولة المتوسطة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم محاضرة تربوية اليوم بعنوان «الطفولة المتوسطة: ترسيخ القيم بالأسئلة والحوار» ضمن سلسلة محاضرات «نبض الأسرة الإماراتية: تربية وهوية».

وذلك في إطار حرصها على تعزيز التربية الواعية وترسيخ القيم والهوية لدى النشء، وانسجامها مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومتوازن. وتقدم المحاضرة الأستاذة عائشة الهاجري، اختصاصية توعية دينية.

حيث ستطرح رؤى عملية حول أهمية السؤال والحوار كونهما أساساً في تنشئة جيل يمتلك الثقة والوعي، ويستوعب القيم بأسلوب راقٍ وغير مباشر، مع التأكيد على دور الإصغاء والتفاعل الإيجابي بين الوالدين وأبنائهم خلال مرحلة الطفولة المتوسطة، وإبراز قوة الحوار في بناء شخصية الطفل الإماراتي الواعي والمتمسك بقيم دينه الحنيف.

ودعت الدائرة النساء للمشاركة في هذه المحاضرة التي تعقد عن بعد عبر منصة «تيمز»، بما يتيح لهن حضورها من أماكنهن بكل سهولة، وللاطلاع على المزيد من المعلومات يمكن زيارة حسابات الدائرة الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي.