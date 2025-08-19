15 مليون شخص في 37 دولة استفادوا من مشاريع «سقيا الإمارات»

تواصل مؤسسة «سقيا الإمارات» مضاعفة الأثر الإنساني للإمارات في جميع أقاصي الأرض، وتشكل علامة فارقة في جهود تحسين حياة الملايين، وتخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه.

وتتعاون المؤسسة مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً لتنفيذ مبادرات إنسانية ومشاريع تنموية تهدف إلى توفير المياه النظيفة والآمنة لملايين البشر ممن يعانون شح المياه.

ووصل عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة، من خلال تنفيذ أكثر من 1,000 مشروع مياه مستدام، وذلك من إطلاق المؤسسة عام 2015 وحتى اليوم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «نمضي قدماً في مسيرة الخير والعطاء والعمل الإنساني، لترسيخ الإرث الأصيل الذي بناه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتدعمه توجيهات القيادة الرشيدة، لبناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وحضورها العالمي على خارطة العمل الإنساني.

وبعد مرور 10 أعوام على إطلاقها، باتت بصمات سقيا الإمارات واضحة وعابرة للحدود، لدعم مسيرة دولة الإمارات الإنسانية الملهمة لتخفيف معاناة الإنسان أينما كان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ومنها الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

وانسجاماً مع عام المجتمع، وانطلاقاً من القيم الوطنية النبيلة، نسعى إلى توسيع أثرنا التنموي، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والمساهمة في تمكين المجتمعات حول العالم لتصبح شريكاً بنّاءً في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للإنسان في كل مكان».

جائزة للمياه

وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» إلى تشجيع المشاريع والتقنيات المبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وقد كرّمت الجائزة في دوراتها الأربع 43 فائزاً من 26 دولة، أسهمت مشاريعهم في تحسين ظروف الحياة في العديد من المجتمعات حول العالم. وتتضمن الجائزة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، أربع فئات رئيسة: «جائزة المشاريع المبتكرة» و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير»، و«جائزة الابتكارات الفردية»، و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات».

ومنذ إطلاقها، أسهمت الجائزة في تحفيز الباحثين والمبتكرين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث حول العالم على ابتكار حلول عملية ومستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.

مشاريع في تنزانيا

وبمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنفذ «سقيا الإمارات» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشاريع في جمهورية تنزانيا الاتحادية بهدف توفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لنحو مليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في الربع الثالث من عام 2025. وقد وصل عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة في تنزانيا الاتحادية، إلى أكثر من 943 ألف شخص حتى الآن.