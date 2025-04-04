جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تناقش مبادرات وأنشطة 2025

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعه برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، اعتماد محضر الاجتماع السابق، واعتماد التقرير المالي والإداري والحسابات الختامية للعام الماضي 2024، لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية، وتحديد موعد الاجتماع.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مهام لجان الجمعية، والمبادرات والأنشطة التي ستقوم بها خلال العام الجاري، ومناقشة إجراء اختبارات الذكاء وقياس القدرات الذهنية لعدد 200 طالب وطالبة من الموهوبين، على مستوى الدولة حسب الجدول المقترح لذلك، واختيار المكان المناسب لإجراء تلك الاختبارات.