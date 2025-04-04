إطلاق بطولة الدفاع السيبراني لطلاب الجامعات

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن استضافته لبطولة «مدرسة الدفاع السيبراني» لطلاب الجامعات، ضمن مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك 2025) في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة بين 6 و8 مايو المقبل.

وتهدف البطولة التي تنظمها شركة «تيك فيرم» (TechFirm) وبدعم من المركز، إلى تعزيز المهارات العملية في الأمن السيبراني لدى الطلبة وتشجيعهم على اكتساب الخبرة في التصدي للهجمات السيبرانية وتطوير معرفتهم في مجالات أمن الشبكات وأنظمة التشغيل وإدارة التهديدات والحوادث السيبرانية والاستجابة لها.

وتنطلق المرحلة التأهيلية من البطولة يومي 6 و7 مايو عبر «الإنترنت»، فيما تُعقد المرحلة النهائية يوم 8 مايو حضورياً في «القاعة 8» بمركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتنافس 50 طالباً من المتأهلين من الجولات الأولى ضمن بيئة متقدمة تُحاكي التحديات الحقيقية التي يُواجهها خبراء الأمن السيبراني.

ويأتي دعم المركز لبطولة مدرسة الدفاع السيبراني في سياق التزامه لتعزيز الثقافة السيبرانية وتطوير مهارات الشباب في هذا المجال الحيوي، بهدف تمكينهم من مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة. ويجسد هذا الدعم إيمان المركز بالدور المحوري لمثل هذه المبادرات في بناء جيل جديد من خبراء الأمن السيبراني القادرين على حماية البنية التحتية الرقمية في دبي والدولة.

وتستهدف المسابقة طلاب الجامعات من مختلف التخصصات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وسيحصل المشاركون على تدريب تمهيدي مُتخصّص عبر الإنترنت في 21 أبريل استعداداً لخوض المنافسة.