«كهرباء دبي» تحصد 4 جوائز من المملكة المتحدة لأفضل الأعمال

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي أربع جوائز ضمن «جوائز أفضل الأعمال 2025» والتي تعد من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة، وفازت الهيئة بجائزة «العمل المناخي» عن برنامجها للحد من الانبعاثات الكربونية.

وجائزة «أفضل عملية / منتج مستدام» عن برنامج «نهجي المستدام»؛ وجائزة «أفضل حملة تسويق رقمي للعام» عن حملتها التسويقية الرقمية المبتكرة الخاصة باكتتاب الهيئة في سوق دبي المالي؛ وجائزة «أفضل مبادرة فريق» لجهود فريق تخطيط توزيع أحمال شبكة الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يعكس فوز الهيئة بأربع جوائز ضمن «جوائز أفضل الأعمال 2025» في المملكة المتحدة، التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة والتميز في جميع مبادراتنا.

وحرصنا على توظيف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بمشاريعنا ومبادراتنا وخدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية، بما يحقق سعادة المتعاملين ويعود بالفائدة على جميع المعنيين.

مشيداً بفرق العمل التي بذلت قصارى جهدها للحفاظ على المكانة العالمية الرائدة للهيئة وتحقيق إنجازات جديدة تسهم في تعزيز تنافسية الهيئة.

وأشادت لجنة تحكيم «جوائز أفضل الأعمال» بالابتكارات الاستثنائية لهيئة كهرباء ومياه دبي في العديد من المجالات بما في ذلك الاستدامة، والتحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية، وإشراك المتعاملين، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل وضع معايير جديدة في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة في دبي وتقديم خدمات موثوقة ومستدامة. وتقدم رئيس لجنة التحكيم بالتهنئة للهيئة على إنجازاتها المتميزة والتزامها الراسخ برسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

العمل المناخي

فازت الهيئة بجائزة «العمل المناخي» لاتباعها نهجاً شاملاً ومتكاملاً لمواجهة تغير المناخ يتضمن أهدافاً طموحة وجداول زمنية محددة لخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

منتج مستدام

كما فازت بجائزة «أفضل عملية / منتج مستدام» عن برنامج «نهجي المستدام» الذي أطلقته عام 2018 ويهدف إلى تمكين المتعاملين من القطاع السكني في إمارة دبي من مراقبة وإدارة استهلاكهم والمساهمة في استدامة الموارد، من خلال مقارنة استهلاكهم للكهرباء والمياه مع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العلوم السلوكية بما يساعد المتعاملين على اتخاذ خطوات إيجابية نحو تبني نمط حياة مستدام.

أفضل حملة

وفازت بجائزة «أفضل حملة تسويق رقمي للعام» عن حملتها التسويقية الرقمية التي صاحبت إدراج الهيئة في سوق دبي المالي، حيث استخدمت الهيئة استراتيجيات تسويقية مبتكرة في الحملة تحت شعار «نرسم ملامح مستقبل أخضر» لرفع الوعي بالهوية المؤسسية القوية للهيئة وتسليط الضوء على التزامها بالاستدامة وحرصها على تحقيق الحياد الكربوني.

أفضل مبادرة

كما فازت الهيئة بجائزة «أفضل مبادرة فريق» تقديراً لنجاح فريق عمل تطوير وتعزيز شبكة توزيع الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ حلول إبداعية جديدة، حيث نفذ الفريق، الذي يضم نخبة من الخبراء والمختصين، 22 مشروعاً متميزاً على مدى ثلاث سنوات، ما عزز من توافرية واعتمادية شبكة الطاقة وأسهم في تحقيق وفورات كبيرة للهيئة.