وزراء ومسؤولون يعزّون في وفاة حرم المرحوم سلطان الحساوي

واصل ماجد وأحمد وإبراهيم وخالد سلطان الحساوي، أمس، تقبل التعازي في وفاة والدتهم، حيث قدم واجب العزاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومسؤولون وأعيان البلاد.

وأعرب المعزون عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أســـــرة وذوي الــفــقــيــدة، راجـيـن المولى عـز وجل أن يـتغـمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.