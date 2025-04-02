قائد عام شرطة دبي يبحث والقنصل العام المصري سبل تعزيز التعاون

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حسام حسين إسماعيل القنصل العام لجمهورية مصر العربية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المُشترك وتبادل الأحاديث الودية.

واستعرض الجانبان الشؤون التي تتعلق بالجالية المصرية المقيمة في الدولة، إضافة إلى الفعاليات التي تعقدها شرطة دبي ومشاركة الجانب المصري فيها، أبرزها القمة الشرطية العالمية، وبرامج مركز حماية الدولي وغيرها.

وفي ختام اللقاء، أهدى معالي القائد العام لشرطة دبي القنصل العام لجمهورية مصر العربية درعاً تذكارية، مُتمنياً له النجاح والتوفيق.