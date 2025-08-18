«إقامة دبي» و«نبض الإمارات» يرسخان ثقافة التطوع

وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع فريق «نبض الإمارات» التطوعي، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتوحيد الجهود في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، انسجاماً مع رؤية الإمارة في تعزيز القيم الإيجابية والمشاركة المجتمعية.

وقع المذكرة عن الطرف الأول اللواء عوض محمد غانم سعيد العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، وعن الطرف الثاني الدكتور خالد نواب البلوشي، رئيس الفريق.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تنظيم المبادرات التطوعية والمجتمعية، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي وتوسيع أثره الإيجابي في المجتمع.

كما تسعى إلى توحيد الجهود في دعم الفعاليات الوطنية وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها، مع الاستفادة من المنصات الإعلامية لكلا الطرفين في نشر المبادرات وتسليط الضوء على رسالتها الإنسانية.

دور حيوي

ويأتي هذا التعاون ليعكس الدور الحيوي لإقامة دبي في تمكين الشراكات المجتمعية وتعزيز ثقافة التطوع، إلى جانب إسهام فريق «نبض الإمارات» بخبراته وكوادره التطوعية في إثراء المبادرات وتنظيمها بأسلوب احترافي، بما يضمن استدامة هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس يعزز جودة الحياة.

وأكد اللواء عوض العويم أن هذه الشراكة تعكس التزام «إقامة دبي» بترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في نموذج عملها المؤسسي، موضحاً أن التعاون مع الفرق التطوعية يتيح فرصاً مبتكرة لدعم المبادرات الوطنية وإحداث تأثير إيجابي يرسخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً.

من جانبه، قال الدكتور خالد نواب البلوشي إن فريق «نبض الإمارات» سيواصل العمل جنباً إلى جنب مع «إقامة دبي» لتقديم مبادرات نوعية تعكس روح العطاء، وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة في الدولة.