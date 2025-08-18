شرطة دبي: حريصون على ضمان استدامة جودة خدماتنا

أكد العميد خليفة خالد العوضي، مدير مركز شرطة بر دبي بالوكالة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع، وأهمية متابعة سير العمل في مراكز إسعاد المتعاملين، للتواصل المباشر مع متعاملي شرطة دبي، والتعرف إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم وآرائهم التطويرية، منوهاً بالحرص الدائم على تعزيز التواصل وإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال إشراف العميد العوضي على سير إنجاز معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين في المركز، إلى جانب لقائه عدداً من المتعاملين في منطقة الاختصاص الهامة، التي تضم مناطق تجارية وسكنية، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة، تنال رضا وإسعاد المتعاملين.

وقال العميد خليفة العوضي، إن أقسام إسعاد المتعاملين، تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي، لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.