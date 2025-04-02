«كهرباء دبي» توظف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالجودة والإنتاج

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي الحرص على الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس، ومواصلة جهودها لإبقاء دبي في الطليعة وجعلها المدينة الأذكى والأسرع في تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، نظراً لدورها في الاستعداد للمستقبل ومواكبة التغيرات المتسارعة، حيث وظفت الهيئة هذه التقنية المتطورة في مختلف مجالات عملها لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة.

سعيد الطاير: رقمنة عملية تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة لـــ 34 ألف محطة نقل فرعية

روبوتات تكشف عن التسريب في أنابيب المياه وتنظف سطح المعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: وسعت الهيئة نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، لتشمل مجموعة واسعة من المجالات الحيوية.

وأضاف: نعزز مسيرة التحول الرقمي في الهيئة وتطوير الكفاءة التشغيلية عبر تبني أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ومبادرة دبي 10X، وانطلقت رحلة الهيئة مع الذكاء الاصطناعي في عام 2017، حيث اعتمدت الهيئة أخيراً خارطة طريق شاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ركيزة أساسية

وأردف قائلاً: بات الذكاء الاصطناعي التوليدي ركيزة أساسية لعمل هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاعي الطاقة والمياه عبر سلسلة القيمة «الإنتاج، والنقل، والتوزيع» إضافة إلى خدمات المتعاملين والعمليات الداخلية، ومن أبرز إنجازات الهيئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي: المساعدان الذكيان «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، حيث قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي لموظفيها المساعدين الذكيين «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، لتصبح أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من مايكروسوفت.

«رماس»

ولفت إلى أن الهيئة أطلقت موظفها الافتراضي «رماس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي في عام 2017، وفي أبريل 2023، قامت الهيئة بدعم «رماس» بتقنية «تشات جي بي تي»، وارتفاع عدد الاستفسارات التي أجاب عنها بنسبة 10% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2023، وأجاب خلال العام 2024 عن مليوني استفسار.

وتابع: إن الهيئة طورت مبادرة «مشروع استثمار الذكاء الاصطناعي التوليدي لصقل القوى العاملة الميدانية»، بهدف تسهيل أداء مهام المهندسين والفنيين ورفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم خلال الزيارات الدورية لمواقع العمل.

تأثير إيجابي

وقال الطاير: إن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً إيجابياً مهماً في جميع عمليات هيئة كهرباء ومياه دبي، ففي قطاع الإنتاج، طورت الهيئة أول نظام متحكم ذكي للتوربينات الغازية على مستوى العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتيح التحكم الفوري والآلي بجميع التوربينات الغازية في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه. كما عززت الهيئة الكفاءة الحرارية لثلاثة توربينات غازية في محطة أخرى من خلال تطبيق نظام التوأمة الرقمية الديناميكية.

أنظمة مبتكرة

وأشار الطاير إلى الأنظمة المبتكرة والمتطورة لدى الهيئة ومنها: المرحلة الأولى من مركز البيانات الأخضر الذي يديره مركز حلول البيانات المتكاملة «مورو»، أحد شركات «ديوا» الرقمية، والذي يعد أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم حسب «غينيس للأرقام القياسية» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة، وحطمنا في المرحلة الثانية من المركز رقمنا القياسي السابق بعد التوسعة الجديدة، كما بدأنا بتطوير أول مركز بيانات في الشرق الأوسط يعتمد على الطاقة المنتجة من النفايات في منطقة ورسان.

مبنى الشراع

ويعد «مبنى الشراع»، المقر الجديد للهيئة، نموذجاً فريداً لاستخدامات الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي وسيصبح أيقونة المباني الحكومية، كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم. وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، يعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، وحلول الطاقة المتجددة الحديثة التي تضفي كفاءة استثنائية.

نظام

ويعتمد نظام تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة على الذكاء الاصطناعي لرقمنة عملية تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة، لـــ 34 ألف محطة نقل فرعية، ويعتبر نظام المحطات الذكية نظام معلومات مركزياً ذكياً يجمع البيانات آلياً في الوقت اللحظي من أنظمة التحكم بمحطات إنتاج الكهرباء والمياه بطريقة آمنة 100% عن طريق نظام البيانات أحادي الاتجاه، ويعتمد نظام التنبؤ بالقدرة الإنتاجية للألواح الشمسية الكهروضوئية على تقنيات حديثة مثل الأنظمة السحابية ثلاثية الأبعاد، ونظام قياس الغبار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي؛ والتعلم العميق، وكاميرات خاصة عالية الدقة موجودة على القمر الاصطناعي الرئيسي، وشبكة من محطات المقاييس، وذلك بهدف تحسين دقة التنبؤ بالطقس وعوامل المناخ ومنها السطوع وحركة الغيوم والغبار، التي تؤثر على أداء الألواح.

وقال الطاير: يهدف نظام إدارة توزيع المياه الذكي إلى تعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة للهيئة، بالاعتماد على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بُعد على مدار الساعة، مشيراً إلى أن الروبوت الآلي رباعي الأرجل يحدد الأعطال، ويختبر نقاط التوصيل في كابلات الجهد العالي، ويكشف عن التسريب في أنابيب المياه، ويقوم بدوريات المراقبة والأمن، وإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد والتوائم الرقمية، فيما يقوم روبوت اليد الصناعية بتنظيف سطح المعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، وعمليات الطلاء واللحام، وتنظيف المعدات والصمامات.

حسين لوتاه

اعتماد 127.2 ألف شهادة عدم ممانعة ضمن برنامج «صقور»

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي 127,268 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة، ضمن برنامج «صقور» خلال عام 2024، مقدماً من 2390 استشارياً ومقاولاً، حتى 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 6 % عن عام 2023، ما يعكس ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي. واعتمد قطاع نقل الطاقة 67,220 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 42,845 طلباً، وقطاع المياه والهندسة المدنية 17,203 طلبات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة: توفر الهيئة أحدث البرامج والخدمات المبتكرة، لمساعدة شركائنا على إنجاز أعمالهم وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافقية، والامتثال المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية. ونقدم كافة المستلزمات والإرشادات التي تتيح لشركائنا العمل ضمن أفضل الشروط، وبأقل جهد ووقت ممكن، ما يضمن إثراء تجربتهم، وتحقيق سعادتهم، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف.

ويساعد برنامج «صقور» في تسريع وتسهيل أعمال الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة، وضمان حصولهم على موافقة الهيئة على طلبات خدمة شهادات عدم الممانعة من المرة الأولى للتقديم.

وقال المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس بقطاع نقل الطاقة في الهيئة: «يشهد البرنامج إقبالاً متزايداً من الاستشاريين والمقاولين المشاركين في مشاريع البنية التحتية، وتوزيع ونقل الكهرباء والمياه، لنجاحه في توفير وقتهم وجهدهم».