"كهرباء دبي" تعتمد 127.268 شهادة عدم ممانعة خلال 2024

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي 127.268 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدماً من 2390 استشارياً ومقاولاً ضمن برنامج "صقور" خلال عام 2024 بزيادة قدرها 6 % عن العام 2023، مما يعكس ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن قطاع نقل الطاقة اعتمد 67220 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 42845 طلباً فيما اعتمد قطاع المياه والهندسة المدنية 17203 طلبات.

ويساعد برنامج "صقور" في تسريع وتسهيل أعمال الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة، وضمان حصولهم على موافقة الهيئة على طلبات خدمة شهادات عدم الممانعة من المرة الأولى للتقديم.

وذكر معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة توفر أحدث البرامج والخدمات المبتكرة لمساعدة الشركاء على إنجاز أعمالهم وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافقية، والامتثال المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية، وتقدم جميع المستلزمات والإرشادات التي تتيح للشركاء العمل ضمن أفضل الشروط وبأقل جهد ووقت ممكن، مما يضمن إثراء تجربتهم وتحقيق مصلحة جميع الأطراف.

من جهته، أوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة أن برنامج"صقور" يشهد إقبالاً متزايداً من الاستشاريين والمقاولين المشاركين في مشاريع البنية التحتية وتوزيع ونقل الكهرباء والمياه، لنجاحه في توفير وقتهم وجهدهم ومساعدتهم على تسريع تسليم مشاريعهم وتلبية توقعات مُلّاك المشاريع.