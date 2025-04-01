«سيرة» محمد بن راشد إهداء للقادمين عبر مطارات دبي

وزعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي نسخاً من كتاب «الأول»، الذي يضم السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على القادمين عبر مطارات دبي، حيث تم توزيع 1000 نسخة من الكتاب على المسافرين لدى وصولهم، والذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة وسعادتهم بالهدية القيمة، في بادرة ترحيب بالمسافرين في عيد الفطر المبارك.

جاء إطلاق هذه المبادرة تزامناً مع الجولة التي قام بها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في مطار دبي الدولي، حيث تابع سير العمل للوقوف على سرعة إنجاز إجراءات الوصول للقادمين عبر المطار، فيما حرص على تهنئة موظفي ومأموري الجوازات بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن بالغ تقديره لجهودهم الاستثنائية في تسهيل حركة المسافرين وتقديم تجربة سفر سلسة خلال فترة العيد التي تشهد زيادة كبيرة في حركة المسافرين.

وأكد الفريق المري أن مبادرة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بتوزيع كتاب «الأول» على القادمين عبر مطار دبي الدولي، هدفها إلهام الزوار برؤية قائد جعل من مدينته نموذجاً عالمياً في الريادة والابتكار والتنمية المستدامة، وإبراز قصة نجاح مدينة تتصدر اليوم مراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، بفضل فكر ورؤية قائد مُلهِم.

وقال: «دبي ليست مجرد مدينة، إنها قصة نجاح عالمية يقودها فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جعل من الإمارة وجهة نابضة بالحياة تتجاوز التوقعات. ومن خلال هذه المبادرة، نُعرّف زوارنا برؤية وفكر قائد مُلهِم، وضع أسس التميز والابتكار التي تنطلق منها هذه المدينة الطموحة نحو المستقبل».

رافق الفريق محمد أحمد المري خلال الزيارة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومساعدي المدير العام، حيث شملت الزيارة صالات القادمين والمغادرين في مباني مطار دبي (1 و2 و3)، والتقى الفريق المري خلالها بالموظفين، معبراً عن اعتزازه بجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ومؤكداً أن جهودهم تمثل أساساً مهماً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في السفر والخدمات المتميزة.

واختتم المري الجولة بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي والتكامل الفعال لضمان تقديم تجربة سفر مرنة وفعالة، تعكس الوجه الحضاري لدبي، وتعزز مكانتها الرائدة عالمياً في مجالات الخدمات الحكومية والضيافة وجودة الحياة.