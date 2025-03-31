14 مليون معاملة رقمية أنجزها متعاملو «كهرباء دبي» خلال 2024 بنمو 12 %

قطعت هيئة كهرباء ومياه دبي أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي وفي رحلتها المتواصلة لتوفير تجربة رقمية متكاملة وآمنة، حيث أنجز المتعاملون أكثر من 14 مليون معاملة رقمية على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي خلال عام 2024.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ندعم الجهود الرامية إلى جعل دبي المدينة الرقمية الأولى عالمياً وتعزيز الأداء الحكومي المتميز، ونتبنى أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآخر التقنيات الإحلالية لتقديم خدمات نوعية واستباقية وفق أعلى المعايير العالمية، والارتقاء بالكفاءة والفاعلية التشغيلية وزيادة الإنتاجية، وأسهم توفير جميع خدماتنا على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي في تمكين المتعاملين من إنجاز أكثر من 14 مليون معاملة رقمية خلال عام 2024، بزيادة قدرها 12 % مقارنة بعام 2023».

كما أثمر تطبيق الهيئة لسياسة خدمات 360 عن نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100 %، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100 %.

ووصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2 %، فيما حققت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع 95 جهة حكومية وخاصة».

وأضاف الطاير: «تعتبر الهيئة سباقة محلياً وعالمياً في تبنيها لمفهوم الخدمات الرقمية المتكاملة، وفي مجال إدارة وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية؛ من حيث توافرية الخدمات المقدمة وجودتها.

وفي عام 2024 بلغ مؤشر السعادة اللحظي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية 98.6 %، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي 97.01 %، وحصلت الهيئة على نسبة 100 % في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS:2022) منذ عام 2022 وذلك من التقييم الأول».

وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة أكثر من مليوني معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وما يزيد على 4.8 ملايين معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 7.2 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.